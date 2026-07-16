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Казахстанский «Кайрат» вышел во второй раунд квалификации Лиги чемпионов

В первом раунде «Кайрат» прошел черногорскую «Сутьеску».

ТАСС, 16 июля. Казахстанский «Кайрат» со счетом 2:0 победил черногорскую «Сутьеску» в ответном матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов. Встреча прошла в Черногории.

Первая игра завершилась победой «Кайрата» со счетом 2:1. Во втором квалификационном раунде клуб сыграет против кипрской «Омонии».

В прошлом сезоне «Кайрат» впервые вышел в финальную часть Лиги чемпионов. На основном этапе казахстанская команда набрала 1 очко и заняла 36-е место в общей таблице. Для выхода в финальную часть «Кайрату», как и в прошлом сезоне, нужно пройти четыре раунда квалификации.