Казахстанский «Кайрат» вышел во второй раунд квалификации Лиги чемпионов

В прошлом сезоне «Кайрат» впервые вышел в финальную часть Лиги чемпионов. На основном этапе казахстанская команда набрала 1 очко и заняла 36-е место в общей таблице. Для выхода в финальную часть «Кайрату», как и в прошлом сезоне, нужно пройти четыре раунда квалификации.