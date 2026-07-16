«У моей Анны необратимые травмы, у сына — тяжелые увечья»: олигарх Ермолаев о состоянии семьи после покушения в Монако

После взрыва в доме бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако его семье предстоит долгая реабилитация. Олигарх назвал чудом выживание после покушения. Он рассказал о состоянии членов семьи в письме, которое приводит газета Nice-Matin.
«Моя партнерша Анна получила крайне тяжелые травмы с необратимыми последствиями. Наш сын получил ожоги, переломы и тяжелые увечья», — поделился подробностями Вадим Ермолаев.
Он сообщил, что находится в реанимации. Бизнесмена ждет длительный процесс восстановления. Он также считает произошедшее покушение уже не предупреждением.
«Для каждого из нас предстоящие месяцы и годы будут отмечены операциями, лечением и реабилитацией», — рассказал Вадим Ермолаев.
Экс-премьер Украины Николай Азаров уверен, что Киев и Запад причастны к покушению на олигарха. Он указал на молчание политиков по ситуации с бизнесменом. Подозреваемая в подрыве Анна Березовская свободно перемещалась по европейским территориям после покушения.