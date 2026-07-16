«У моей Анны необратимые травмы, у сына — тяжелые увечья»: олигарх Ермолаев о состоянии семьи после покушения в Монако

Экс-премьер Украины Николай Азаров уверен, что Киев и Запад причастны к покушению на олигарха. Он указал на молчание политиков по ситуации с бизнесменом. Подозреваемая в подрыве Анна Березовская свободно перемещалась по европейским территориям после покушения.