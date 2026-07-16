Поиск Яндекса
Ричмонд
+32°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«У моей Анны необратимые травмы, у сына — тяжелые увечья»: олигарх Ермолаев о состоянии семьи после покушения в Монако

Олигарх Ермолаев заявил, что у его партнерши после покушения необратимые травмы.

Источник: Комсомольская правда

После взрыва в доме бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако его семье предстоит долгая реабилитация. Олигарх назвал чудом выживание после покушения. Он рассказал о состоянии членов семьи в письме, которое приводит газета Nice-Matin.

«Моя партнерша Анна получила крайне тяжелые травмы с необратимыми последствиями. Наш сын получил ожоги, переломы и тяжелые увечья», — поделился подробностями Вадим Ермолаев.

Он сообщил, что находится в реанимации. Бизнесмена ждет длительный процесс восстановления. Он также считает произошедшее покушение уже не предупреждением.

«Для каждого из нас предстоящие месяцы и годы будут отмечены операциями, лечением и реабилитацией», — рассказал Вадим Ермолаев.

Экс-премьер Украины Николай Азаров уверен, что Киев и Запад причастны к покушению на олигарха. Он указал на молчание политиков по ситуации с бизнесменом. Подозреваемая в подрыве Анна Березовская свободно перемещалась по европейским территориям после покушения.

Узнать больше по теме
Монако: одно из самых маленьких и богатых государств мира
Монако — независимое княжество на побережье Средиземного моря. Несмотря на небольшую площадь, государство известно во всем мире как центр роскошного отдыха, международного бизнеса, банковского сектора и автоспорта. Собрали о Монако главное.
Читать дальше