В старинном особняке Петербурга снимают фильм с Ткачуком и Филипенко

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июля. /ТАСС/. Новую драму «Братское сердце» с участием актеров Евгения Ткачука и Антона Филипенко снимают в старинном особняке в центре Петербурга, передает корреспондент ТАСС.
Фильм расскажет о двух братьях, которые спустя 20 лет встречаются, чтобы разобраться в деле о гибели туриста во время дайвинга. Сюжет строится вокруг попыток героя Филипенко, адвоката из Москвы, защитить своего брата-инструктора в исполнении Ткачука, обвинения против которого ставят под угрозу их общее прошлое. Историю покажут с двух разных точек зрения, постепенно раскрывая новые детали и заставляя героев пересмотреть свои семейные связи.
Как поделился с ТАСС Филипенко, эта история — о том, что чувство вины нельзя замалчивать или пытаться подавить, иначе оно будет разрушать изнутри, а единственный способ справиться с этим — общаться и решать проблемы с близкими. «Если у тебя есть родные, старайся с ними держать связь — других у тебя не будет», — отметил он.
С ним согласился и Ткачук. По словам актера, нельзя держать в себе боль и культивировать ее, а также мстить за нее окружающим. Ткачук, исполняющий роль брата-инструктора по дайвингу, рассказал ТАСС, что согласился на проект только при условии, что все погружения будет выполнять самостоятельно. «Я сказал: я в этом кино буду сниматься, только если я сам буду нырять», — уточнил актер.
Визуальные решения.
По сюжету в фильме будут противопоставляться два совершенно разных мира — Москва, ее ритмы жизни и приморский поселок, где каждый день протекает тихо и спокойно.
«Москва — это абсолютно черно-белый мир с кучей людей, а приморский поселок — такая маленькая родина. В ней будет очень много света, тепла, красок и солнца», — сказал режиссер и продюсер Валерий Карпов.
Для съемок московских сцен Петербург «превратили» в столицу: в кадре задействовали Московский проспект и офис, стилистически напоминающий деловые кварталы мегаполиса. Как пояснил режиссер, работать в Петербурге вместо Москвы пришлось вынужденно.
Для Карпова проект стал дебютным в роли постановщика, поэтому, по его словам, не обошлось без сложностей, к которым невозможно было подготовиться. «На данном этапе — это работа с актерами. Потому что это такая история: вроде бы все продумал, а актер — это человек, без которого невозможно ничего снять, он много нового привносит и в то же время меняет все планы, которые строились в течение 6−9 месяцев подготовки. Актер может своим пожеланием многое перечеркнуть, но часто — в лучшую сторону», — поделился Карпов.
Дата выхода фильма «Братское сердце» пока не сообщается.