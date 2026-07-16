В старинном особняке Петербурга снимают фильм с Ткачуком и Филипенко

Для Карпова проект стал дебютным в роли постановщика, поэтому, по его словам, не обошлось без сложностей, к которым невозможно было подготовиться. «На данном этапе — это работа с актерами. Потому что это такая история: вроде бы все продумал, а актер — это человек, без которого невозможно ничего снять, он много нового привносит и в то же время меняет все планы, которые строились в течение 6−9 месяцев подготовки. Актер может своим пожеланием многое перечеркнуть, но часто — в лучшую сторону», — поделился Карпов.