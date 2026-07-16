Суперкомпьютер Opta считает сборную Испании фаворитом финала чемпионата мира

Ранее ТАСС сообщал, что сборная Аргентины обыграла команду Англии (2:1) и второй раз подряд сыграет в финале чемпионата мира. Испанцы в полуфинале переиграли команду Франции (2:0), которая до начала этой стадии считалась главным фаворитом на победу в турнире по мнению суперкомпьютера Opta.