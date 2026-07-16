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Суперкомпьютер Opta считает сборную Испании фаворитом финала чемпионата мира

Шансы испанцев на победу оцениваются в 56,31%

ВАШИНГТОН, 16 июля. /ТАСС/. Суперкомпьютер британской аналитической компании Opta по-прежнему считает сборную Испании фаворитом финального матча чемпионате мира по футболу 2026 года против команды Аргентины. Об этом сообщается на сайте Opta.

Шансы испанцев на победу оцениваются в 56,31%. Вероятность триумфа аргентинцев оценена в 43,69%. Встреча состоится 19 июля.

Ранее ТАСС сообщал, что сборная Аргентины обыграла команду Англии (2:1) и второй раз подряд сыграет в финале чемпионата мира. Испанцы в полуфинале переиграли команду Франции (2:0), которая до начала этой стадии считалась главным фаворитом на победу в турнире по мнению суперкомпьютера Opta.

Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике. Впервые в нем принимают участие 48 команд. Его действующим победителем является сборная Аргентины.

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