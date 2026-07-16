Аргентина отпраздновала победу над Англией с баннером «Мальвины — аргентинские»

Сборная Аргентины сохранила шансы на защиту чемпионского титула, обыграв Англию в полуфинале чемпионата мира 2026 года. Встреча в Атланте завершилась со счётом 2:1, а судьба путёвки в финал решилась лишь в компенсированное время. О том, почему конфликт 44-летней давности до сих пор влияет на отношения — не только политические, но и спортивные — в материале Life.ru.