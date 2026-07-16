16 июля в календаре: день ИИ, вкусной еды и рисования на асфальте

Если комары и мошкара вьются кругами, в ближайшие семь суток будет стоять хорошая погода. Лошадь храпит к ненастью, фыркает — к теплу, ржет — к дождю. Собака роет землю, катается по ней, отказывается от пищи и много спит — к затяжной непогоде. Много комаров в воздухе — к ясной погоде. Убывает вода в реках и колодцах — к вёдру. Коростель вечером дерется — к хорошей погоде. Облачность увеличивается, кучевые облака к вечеру не исчезают, а прибавляются — будет дождь. Чем выше улитки взбираются на растения, тем сильнее будет дождь. Быстрое движение облаков — к скорому усилению приземного ветра. Бабочки-крапивницы прячутся в укрытие — к скорому началу дождя. Самка барсука не выводит погулять детенышей вечером — к дождю. Паук выходит из гнезда и ткет новую длинную паутину — к хорошей погоде. Комары летают роем — к хорошей погоде. Ковш Большой Медведицы хорошо виден на небе — к удачной охоте на медведей. Паук паутину плетет — к солнечной погоде. Мошки вьются вокруг — всю неделю простоит жара. Тот, кто родится 16 июля, вырастет трудолюбивым человеком, но не сможет обойтись без посторонней помощи. Алкоголь этим вечером будет только во вред. Мак, собранный в этот день, обладает особо выраженным снотворным действием. С помощью него в старину защищались от злых колдунов, а также от явлений покойников. Если могилу посыпать зернами мака — покойник не будет являться во сне. Если в этот день посыпать маком пол в хлеву — скотину никто не посмеет испортить. Если в этот день намечается свадьба, невеста непременно должна насыпать под подошву щепотку маковых зерен, чтобы избежать порчи. Новобрачная 16 июля должна съесть пирог с маком, чтобы побыстрее обзавестись здоровым потомством.