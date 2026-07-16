16 июля в календаре: день ИИ, вкусной еды и рисования на асфальте

Какой сегодня праздник.
День вкусной еды День рисования на асфальте Всемирный день змеи День благодарности морской свинке День искусственного интеллекта Международный день дрэг-квина День памяти благоверных князей Василия и Константина Ярославских День памяти святых мучеников Мокия и Марка День памяти святого мученика Иакинфа Римского.
Именины.
Александр, Анатолий, Антон, Василий, Георгий, Герасим, Иван, Константин, Марк, Михаил, Никодим, Филипп.
Маков день.
Мокий и Марк, которых поминают в этот день, жили во времена императора Максимиана и были верными христианами. Во время гонений язычники их схватили и пытались заставить поклоняться идолам. Существует предание, что когда святых вели к жертвеннику, перед ними и их стражниками вышел маленький ребенок и стал мешать идти. За это язычники жестоко избили невинное дитя. Видя это, Мокий и Марк еще больше укрепились в решении не поклоняться идолам. За это их казнили, обезглавив мечом.
Этот день считался на Руси несчастливым, поэтому советовали не начинать никаких новых дел и вообще проявлять во всем повышенную осторожность.
Еще одно название этого праздника — Стожары. Так люди именовали скопление Плеяды в созвездии Тельца. Его появление на небе предвещало охотникам удачу; если же его видно не было — в лес не стоило и отправляться, все равно вернешься ни с чем. На Руси вообще с почтением относились к звездам, считая их ангелами, которые отворяют вечером окошки в своих светлых домиках, чтобы посмотреть, как люди живут на земле.
В деревнях в это время продолжался сенокос, но с этим делом нужно было торопиться: если не успеть до периода дождей — запасти достаточно корма на зиму не получится. В этот день часто случались грозы. «Мокий землю мочит, а Марк на стогу стоит»; «Мокий поля орошает, а Марк сено убрать поспешает», — говорили люди.
Также на Мокия и Марка было принято собирать мак. Поэтому и сам праздник по созвучию с именами святых называли Маковым днем.
Обращали внимание на насекомых. Если комары и мошки вились кругами, это предвещало хорошую погоду на ближайшие семь суток.
События.
1054 год — произошел окончательный раскол Христианской Церкви — на римско-католическую и православную.
1748 год — Михаил Ломоносов впервые сформулировал «всеобщий естественный закон» — закон сохранения материи.
1790 год — конгресс США постановил выделить специальную территорию для строительства новой столицы страны — Вашингтона.
1909 год — в Германии основана компания Audi.
1945 год — на полигоне в Лос-Аламосе произведен первый в мире ядерный взрыв.
1965 год — открыт туннель под Монбланом, связавший Францию и Италию.
1993 год — в Лондоне состоялась презентация первой 32-битной игровой консоли с CD-ROM — Amiga CD32.
2000 год — утверждено решение об увеличении числа доменов Интернета.
2002 год — в центре Вашингтона открылся уникальный музей, посвящённый истории международного шпионажа.
2005 год — вблизи Малабо потерпел крушение самолёт Ан-24Б компании Equatorial Express Airlines, погибли 60 человек.
2021 год — в Томской области совершил жёсткую посадку самолёт Ан-28 компании СиЛА, пострадали 2 человека.
В этот день родились.
Клара Ассизская (1194 — 1253 г.), итальянская святая, основательница ордена клариссинок.
Джузеппе Пьяцци (1746 — 1826 г.), итальянский астроном, математик, священник.
Руаль Амундсен (1872 — 1928 г.), норвежский полярный исследователь.
Леон Круаза (1894 — 1982 г.), итальянский и венесуэльский ботаник, биогеограф.
Барбара Стэнвик (1907 — 1990 г.), американская киноактриса.
Борис Бункин (1922 — 2007 г.), советский ученый и конструктор, создатель систем и комплексов оружия ПВО.
Роберт Шекли (1928 — 2005 г.), американский писатель-фантаст.
Олег Протопопов (1932 г.), советский фигурист, двукратный олимпийский чемпион.
Григорий Лепс (1962 г.), российский эстрадный певец, музыкант, композитор, Заслуженный артист России.
Леонид Агутин (1968 г.), российский певец, поэт-песенник, композитор, Заслуженный артист России.
Народные приметы.
Если комары и мошкара вьются кругами, в ближайшие семь суток будет стоять хорошая погода. Лошадь храпит к ненастью, фыркает — к теплу, ржет — к дождю. Собака роет землю, катается по ней, отказывается от пищи и много спит — к затяжной непогоде. Много комаров в воздухе — к ясной погоде. Убывает вода в реках и колодцах — к вёдру. Коростель вечером дерется — к хорошей погоде. Облачность увеличивается, кучевые облака к вечеру не исчезают, а прибавляются — будет дождь. Чем выше улитки взбираются на растения, тем сильнее будет дождь. Быстрое движение облаков — к скорому усилению приземного ветра. Бабочки-крапивницы прячутся в укрытие — к скорому началу дождя. Самка барсука не выводит погулять детенышей вечером — к дождю. Паук выходит из гнезда и ткет новую длинную паутину — к хорошей погоде. Комары летают роем — к хорошей погоде. Ковш Большой Медведицы хорошо виден на небе — к удачной охоте на медведей. Паук паутину плетет — к солнечной погоде. Мошки вьются вокруг — всю неделю простоит жара. Тот, кто родится 16 июля, вырастет трудолюбивым человеком, но не сможет обойтись без посторонней помощи. Алкоголь этим вечером будет только во вред. Мак, собранный в этот день, обладает особо выраженным снотворным действием. С помощью него в старину защищались от злых колдунов, а также от явлений покойников. Если могилу посыпать зернами мака — покойник не будет являться во сне. Если в этот день посыпать маком пол в хлеву — скотину никто не посмеет испортить. Если в этот день намечается свадьба, невеста непременно должна насыпать под подошву щепотку маковых зерен, чтобы избежать порчи. Новобрачная 16 июля должна съесть пирог с маком, чтобы побыстрее обзавестись здоровым потомством.
По материалам сайтов: Какой сегодня праздник, Календарь событий, Мой календарь.
18+. Информационное агентство AmurMedia, регистрационный номер ИА № ФС 77 — 82924 от 30.03.2022, регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.