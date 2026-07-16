HR-директор из Новосибирска назвала риски удаленки при дефиците на АЗС

В то же время компаниям с жесткой системой личного контроля придется столкнуться со снижением эффективности и управленческим кризисом. Эксперт подчеркнула, что обычно перевод штата на удаленку требует заключения дополнительных соглашений к трудовым договорам. Однако действующий режим повышенной готовности позволяет работодателям применять нормы о чрезвычайных обстоятельствах, оперативно издавая приказы и определяя каналы связи.