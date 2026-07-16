HR-директор из Новосибирска назвала риски удаленки при дефиците на АЗС

Дефицит топлива в Новосибирске вынуждает местный бизнес экстренно перестраивать рабочие процессы. Власти региона уже рекомендовали компаниям перевести сотрудников на дистанционный формат для экономии бензина, что стало серьезным вызовом для работодателей.
Как отметила директор по персоналу консалтинговой компании Мария Соколова в интервью Сиб.фм, сложившаяся ситуация станет проверкой на цифровую зрелость организаций. Предприятия с налаженными онлайн-инструментами смогут организовать полноценную работу из дома буквально за сутки без потери качества.
В то же время компаниям с жесткой системой личного контроля придется столкнуться со снижением эффективности и управленческим кризисом. Эксперт подчеркнула, что обычно перевод штата на удаленку требует заключения дополнительных соглашений к трудовым договорам. Однако действующий режим повышенной готовности позволяет работодателям применять нормы о чрезвычайных обстоятельствах, оперативно издавая приказы и определяя каналы связи.
Отдельное внимание специалист уделила проблеме опозданий. Поскольку Федерация независимых профсоюзов России признала очереди на автозаправках уважительной причиной задержки, Соколова призвала руководство воздержаться от дисциплинарных взысканий. Она напомнила, что с нехваткой горючего может столкнуться любой сотрудник, включая самих руководителей компаний.