Волочкова рассказала, почему оказалась в больнице: это не госпитализация

«Какая госпитализация? Я только что была на мероприятии, где виделась с любимыми друзьями. Там было много журналистов, видимо, опять все перевернули. Я просто ездила на плановый осмотр в ЦИТО», — сказала Волочкова РИА Новости, уточнив, что после осмотра медики рекомендовали ей взять творческую паузу.