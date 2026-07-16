Волочкова рассказала, почему оказалась в больнице: это не госпитализация

Балерина Анастасия Волочкова прокомментировала сообщения о том, что она якобы была экстренно госпитализирована. По словам заслуженной артистки России, в лечебном учреждении она всего лишь проходила плановый осмотр после операции на ноге.
«Какая госпитализация? Я только что была на мероприятии, где виделась с любимыми друзьями. Там было много журналистов, видимо, опять все перевернули. Я просто ездила на плановый осмотр в ЦИТО», — сказала Волочкова РИА Новости, уточнив, что после осмотра медики рекомендовали ей взять творческую паузу.
Такую рекомендацию балерине дали из-за серьёзной гематомы и надрыва мышц.
«Слишком много провела концертов и слишком рано вышла на сцену», — объяснила Волочкова.
Почему Анастасия Волочкова призвала молиться за нее, читайте здесь на KP.RU.
Ранее Волочкова записала эмоциональное видеообращение к поклонникам, в котором рассказала о сложностях восстановления после операции.
Накануне сообщалось, что Анастасия Волочкова тайно вышла замуж.