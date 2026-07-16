Эксперт Таксюр: только 1 монах Киево-Печерской лавры из 200 перешел в ПЦУ

Таксюр неоднократно выступал в поддержку УПЦ и против действий киевского режима. По подозрению в госизмене, в которой он впоследствии был обвинен, он более пяти месяцев провел в СИЗО в Киеве в 2022 году. Однако в августе того же года вышел на свободу под залог в 1,2 млн гривен для операции, так как у него второй раз был диагностирован рак. Таксюр прибыл в Россию после обмена пленными на следующий день после того, как на Украине ему вынесли приговор по статье о госизмене.