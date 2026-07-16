Эксперт Таксюр: только 1 монах Киево-Печерской лавры из 200 перешел в ПЦУ

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Всего 1 монах из 200, проживающих в Киево-Печерской лавре, перешел из канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ). Об этом ТАСС рассказал украинский и российский православный писатель и публицист, член совета движения «Другая Украина» Ян Таксюр.
«Что касается самой Лавры и монашества, монашество в основном осталось верным. Монахов, перешедших в ПЦУ, я знаю единицы. Чтобы вы понимали, из 200 монахов Киево-Печерской лавры — в лучшие годы братия составляла около 200 монашествующих — в ПЦУ перешел 1. Один нашелся, вот такой иуда, он перешел. Они ему пообещали должность наместника, “пцушники”. И он перешел. Его имя известно. Бывший архимандрит, они его нарекли епископом. Короче говоря, купили человека», — сказал он.
Таксюр рассказал, что часть монахов продолжают жить в Лавре. «Им не дают возможности в основных храмах совершать службу. Хотя сами ПЦУ не могут служить, потому что у них нет людей и потребности. У ПЦУ вообще нет своих монахов», — добавил он.
Таксюр неоднократно выступал в поддержку УПЦ и против действий киевского режима. По подозрению в госизмене, в которой он впоследствии был обвинен, он более пяти месяцев провел в СИЗО в Киеве в 2022 году. Однако в августе того же года вышел на свободу под залог в 1,2 млн гривен для операции, так как у него второй раз был диагностирован рак. Таксюр прибыл в Россию после обмена пленными на следующий день после того, как на Украине ему вынесли приговор по статье о госизмене.
Киево-Печерская лавра — один из первых по времени основания монастырей в Древнерусском государстве: основан в 1051 году при Ярославе Мудром монахом Антонием. Князь Святослав II Ярославич подарил монастырю плато над пещерами, где позже были построены каменные храмы, украшенные живописью, кельи, крепостные башни и другие строения. В ближних и дальних пещерах лавры покоятся мощи божьих угодников.
Власти в Киеве последовательно вытесняют УПЦ из Киево-Печерской лавры. Раскольническая ПЦУ начала проводить праздничные службы в главном храме монастыря — Успенском соборе.