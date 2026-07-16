Месси признали лучшим игроком полуфинала ЧМ-2026 против Англии

Аргентинский форвард не отличился забитым мячом, однако дважды ассистировал партнёрам. Благодаря этим результативным передачам он вновь возглавил рейтинг «Золотой бутсы» Adidas, опередив Килиана Мбаппе. Перед полуфиналом оба футболиста имели по восемь голов. Поскольку их показатель остался одинаковым, первое место в зачёте перешло к Месси по дополнительному критерию — числу голевых передач.
Напомним, нападающий сборной Аргентины Лионель Месси улучшил собственное достижение на чемпионатах мира по футболу по количеству голевых пасов. Форвард отдал две голевые передачи в полуфинальной встрече мирового первенства — 2026. Вторую строчку в этом списке занимает его соотечественник Диего Марадона, в активе которого 8 голевых пасов.
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