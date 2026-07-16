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Месси признали лучшим игроком полуфинала ЧМ-2026 против Англии

Лионель Месси признан лучшим игроком полуфинального матча чемпионата мира 2026 года, в котором сборная Аргентины обыграла Англию и вышла в финал. Об этом сообщила FIFA.

Источник: Life.ru

Аргентинский форвард не отличился забитым мячом, однако дважды ассистировал партнёрам. Благодаря этим результативным передачам он вновь возглавил рейтинг «Золотой бутсы» Adidas, опередив Килиана Мбаппе. Перед полуфиналом оба футболиста имели по восемь голов. Поскольку их показатель остался одинаковым, первое место в зачёте перешло к Месси по дополнительному критерию — числу голевых передач.

Финал мирового первенства, проходящего в США, Канаде и Мексике, состоится 19 июля. Действующие чемпионы мира аргентинцы встретятся со сборной Испании.

Напомним, нападающий сборной Аргентины Лионель Месси улучшил собственное достижение на чемпионатах мира по футболу по количеству голевых пасов. Форвард отдал две голевые передачи в полуфинальной встрече мирового первенства — 2026. Вторую строчку в этом списке занимает его соотечественник Диего Марадона, в активе которого 8 голевых пасов.

Последние новости с 23-го чемпионата мира по футболу ФИФА, который проходит в США, Мексике и Канаде, читайте в специальном разделе Life.ru.

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