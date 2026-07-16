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Россиянам рассказали о новой схеме мошенников с кредитами

«Мошеловка»: мошенники обещают россиянам гарантированное одобрение кредитов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Мошенники, позиционирующие себя как «кредитные брокеры» и «финансовые консультанты», обещают россиянам гарантированное одобрение кредитов, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта.

«В социальных сетях и мессенджерах распространяется агрессивная реклама фиктивных компаний, позиционирующих себя как “кредитные брокеры” и “финансовые консультанты”. Они обещают клиентам гарантированное одобрение займов по “старым условиям” и “особым схемам” вопреки ужесточению правил», — рассказали там.

«Под предлогом “легализации” неофициальных доходов через подставные фирмы или оптимизации кредитной истории мошенники требуют предоплату за пакет документов, данные карт или перевод средств на “резервирование лимита”, — добавили в пресс-службе.

В «Мошеловке» напомнили, что банки и микрофинансовые организации обязаны строго следовать нормативам Банка России и никакого «100% одобрения» вопреки закону не существует.

«Требование внести предоплату за помощь в получении кредита или “резервирование лимита” — гарантированный маркер мошенничества. Никогда не передавайте посредникам логины и пароли от своих банковских приложений и личных кабинетов — это будет расцениваться как дроперство и может привести к уголовному наказанию», — заключили там.