Россиянам рассказали о новой схеме мошенников с кредитами

«Требование внести предоплату за помощь в получении кредита или “резервирование лимита” — гарантированный маркер мошенничества. Никогда не передавайте посредникам логины и пароли от своих банковских приложений и личных кабинетов — это будет расцениваться как дроперство и может привести к уголовному наказанию», — заключили там.