В Роспотребнадзоре рассказали, с какой инфекцией могут столкнуться дачники

В пресс-службе добавили, что наиболее надежным способом защиты остается вакцинация. Иммунитет формируется примерно через 20−30 дней и защищает от болезни в течение пяти лет. Ревакцинацию проводят по показаниям через пять лет той же дозой после оценки напряженности иммунитета, отметили в ведомстве.