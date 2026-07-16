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В Роспотребнадзоре рассказали, с какой инфекцией могут столкнуться дачники

Роспотребнадзор предупредил россиян о риске заражения туляремией.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Россияне в дачный сезон рискуют столкнуться с туляремийной инфекцией, переносчиками которой являются грызуны и насекомые, сообщили РИА Новости в Роспотребнадзоре.

«Туляремия — это природно-очаговая зоонозная инфекция, природные очаги которой существуют во всех регионах нашей страны. Мерами профилактики является обеспечение грызунонепроницаемости жилых помещений, дач и погребов. Не следует оставлять пищевые продукты доступными для грызунов», — говорится в сообщении.

Туляремия может передаваться человеку через укусы насекомых, контакт с зараженными животными, а также через загрязненную воду и пищу, подчеркнули в Роспотребнадзоре.

В пресс-службе добавили, что наиболее надежным способом защиты остается вакцинация. Иммунитет формируется примерно через 20−30 дней и защищает от болезни в течение пяти лет. Ревакцинацию проводят по показаниям через пять лет той же дозой после оценки напряженности иммунитета, отметили в ведомстве.

«Прививки показаны населению, проживающему на территории природных очагов, охотникам, рыбакам, геологам, строителям, работникам сельского хозяйства и владельцам частных домов в сельской местности», — уточнили в Роспотребнадзоре.

Помимо вакцинации, ведомство также рекомендует использовать средства защиты от насекомых на прогулке, носить закрытую одежду и головные уборы при выездах на природу. Каждые 1,5−2 часа для обнаружения напавших и присосавшихся клещей.

Туляремия приводит к воспалению и увеличению лимфоузлов, образованию болезненных язв на месте укуса или контакта, кашлем и одышкой или сопровождается сильной болью в животе и рвотой.

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