Роспотребнадзор продолжает помогать Венесуэле в обеспечении эпидблагополучия

Кроме того, с 2022 года в Каракасе функционирует созданный и оснащенный Роспотребнадзором Российско-венесуэльский центр по изучению и профилактике инфекционных болезней. За это время специалисты двух стран провели более 42 тыс. исследований для выявления патогенов. Разработаны шесть новых препаратов для диагностики опасных инфекций, в частности, венесуэльской геморрагической лихорадки и малярии. Научные организации Роспотребнадзора провели семь курсов по вопросам биологической безопасности и лабораторной диагностики актуальных инфекционных болезней, а также практические учения по реагированию на биоугрозы, в ходе которых было обучено более 300 венесуэльских специалистов.