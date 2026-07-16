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Роспотребнадзор продолжает помогать Венесуэле в обеспечении эпидблагополучия

Ведомство направило дополнительную группу специалистов для оказания всесторонней помощи.

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Роспотребнадзор продолжает оказывать помощь Венесуэле в ликвидации последствий землетрясения, которое произошло во второй половине июня. Ведомство направило туда дополнительную группу специалистов, сообщили ТАСС в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Роспотребнадзор направил дополнительную группу специалистов для оказания Венесуэле всесторонней помощи в обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия страны в условиях ликвидации последствий землетрясения», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что, поскольку природные катастрофы подобного масштаба всегда сопровождаются разрушением инфраструктуры и ростом риска распространения кишечных, трансмиссивных и респираторных инфекций, ключевая задача российских экспертов заключается в содействии венесуэльским коллегам в правильной организации противоэпидемических мероприятий, лабораторном сопровождении, а также в обеспечении контроля безопасности воды, продуктов питания и условий пребывания людей в пунктах временного размещения.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что эта работа опирается на созданную ранее техническую базу. Еще в ноябре 2025 года ведомство передало Венесуэле две мобильные противоэпидемические лаборатории, способные проводить до 1 тыс. исследований в сутки в автономном режиме. А в мае 2026 года в Каракасе были организованы специальные учения по их использованию, в которых приняли участие 90 местных специалистов.

Кроме того, с 2022 года в Каракасе функционирует созданный и оснащенный Роспотребнадзором Российско-венесуэльский центр по изучению и профилактике инфекционных болезней. За это время специалисты двух стран провели более 42 тыс. исследований для выявления патогенов. Разработаны шесть новых препаратов для диагностики опасных инфекций, в частности, венесуэльской геморрагической лихорадки и малярии. Научные организации Роспотребнадзора провели семь курсов по вопросам биологической безопасности и лабораторной диагностики актуальных инфекционных болезней, а также практические учения по реагированию на биоугрозы, в ходе которых было обучено более 300 венесуэльских специалистов.

Помимо экспертной поддержки, российская сторона обеспечивает поставку средств индивидуальной защиты, расходных материалов для лабораторных исследований, в том числе более 50 тыс. тест-систем Роспотребнадзора для оперативного выявления широкого спектра инфекционных заболеваний. В ведомстве подчеркнули, что Венесуэла — один из ключевых партнеров Роспотребнадзора в регионе Латинской Америки по вопросам совместного противодействия инфекционным угрозам, и сотрудники российского ведомства будут оставаться в стране до тех пор, пока этого требует ситуация.

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