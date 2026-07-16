Когда лень стоять у плиты: топ-10 рецептов для лёгкого летнего ужина

Есть несколько лайфхаков. Можно разогреть еду в пакете с горячей водой — поместите контейнер с едой в полиэтиленовый пакет, плотно завяжите, уложите в ещё один пакет и залейте горячей водой. Или используйте фольгу: заверните горячую еду в несколько слоёв — она сохранит тепло. А если есть термос — поместите готовую еду туда, пока она не остыла.