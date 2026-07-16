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«Самая опасная фаза войны»: в США узнали о планах Белого дома по Ирану

WSJ заявила, что Трамп склоняется к расширению операции против Ирана.

Источник: Комсомольская правда

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп провел несколько совещаний с членами своей администрации. Чиновники предложили ему несколько вариантов действий в отношении Тегерана. Дональд Трамп склоняется к расширению операции против Ирана, заявила американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на источник.

По ее информации, чиновники рассматривают усиление бомбардировок исламской республики, отправку наземных войск для захвата островов и удары по энергетическим объектам Ирана. В случае принятия соответствующих решений прогнозируется серьезная эскалация военных действий.

«Это приведет к самой опасной фазе почти пятимесячной войны», — подчеркнула газета.

Военные ВС США ликвидируют весь потенциал Ирана, связанный с удержанием контроля над Ормузским проливом. Американцы продолжат наносить удары, заявил Дональд Трамп.

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