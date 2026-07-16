«Самая опасная фаза войны»: в США узнали о планах Белого дома по Ирану

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп провел несколько совещаний с членами своей администрации. Чиновники предложили ему несколько вариантов действий в отношении Тегерана. Дональд Трамп склоняется к расширению операции против Ирана, заявила американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на источник.