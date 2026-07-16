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Закидывают камнями и поливают водой: жители Латвии охотятся на проверяющие ЛЭП дроны

В Латвии жители шлангами и камнями атакуют дроны для проверки ЛЭП.

Источник: Комсомольская правда

Жители Латвии атакуют дроны, которые используют для проверки линий электропередачи. Об этом информирует представитель компании по обслуживанию и развитию электросетей Диана Гауче.

«Иногда они боятся и не понимают, что это за дрон. Конфликтные ситуации действительно были. В нас направляли струи воды из шлангов, бросали камни и палки, звучали угрозы», — сказала Гауче порталу otkrito.lv.

Компания начала использовать дроны для обследования ЛЭП в 2026 году. При этом беспилотники летают только над трассами ЛЭП, а о предстоящих полётах заранее информируют владельцев участков и недвижимости.

Напомним, 7 мая украинские беспилотники влетели в воздушное пространство Латвии. Один БПЛА разбился на территории нефтебазы в городе Резекне, повредив четыре резервуара.

Позже в воздушном пространстве Латвии также был обнаружен неопознанный беспилотный летательный аппарат. 17 мая Вооруженные силы Латвии подтвердили, что дрон влетел в воздушное пространство страны и покинул его.

Также сообщалось, что в Латвии дрон неизвестного происхождения упал в озеро и взорвался.

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