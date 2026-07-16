Месси стал фаворитом на «Золотой мяч» по мнению Polymarket

ВАШИНГТОН, 16 июля. /ТАСС/. Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси является фаворитом на получение «Золотого мяча» в 2026 году по мнению платформы Polymarket. Об этом сообщается на сайте компании.
Победа Месси оценивается в 40,2%. Второе место занимает форвард команды Испании Ламин Ямаль (27,5%). Тройку лидеров замыкает английский нападающий Гарри Кейн (15,8%).
Аргентинец возглавил рейтинг фаворитов на получение «Золотого мяча» по версии портала The Athletic после завершения группового этапа чемпионата мира — 2026, в ходе которого Месси лидировал в списке самых результативных игроков с 6 голами и обновил бомбардирский рекорд турнира. После этого организаторы премии подтвердили, что футболист может претендовать на победу.
«Золотой мяч» считается главной индивидуальной наградой в футболе. Приз вручается с 1956 года. До 1994-го его мог получить только игрок из Европы, выступающий за европейский клуб. В 1995 году на награду позволили претендовать футболистам любой национальности, которые выступают в Европе. Тогда «Золотой мяч» завоевал нападающий сборной Либерии Джордж Веа. С 2007 года претендовать на «Золотой мяч» имеют право футболисты из любого клуба мира.
Месси 39 лет, с 2023 года он выступает за клуб североамериканской Главной лиги футбола (MLS) «Интер Майами». В Европе аргентинец играл за французский «Пари Сен-Жермен» и испанскую «Барселону», в составе которой четыре раза выиграл Лигу чемпионов, по три раза — Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Нападающий является чемпионом мира (2022), серебряным призером мирового первенства (2014), олимпийским чемпионом (2008) и двукратным обладателем Кубка Америки (2021, 2024). Месси принадлежит рекорд по числу «Золотых мячей» (8).