Месси стал фаворитом на «Золотой мяч» по мнению Polymarket

«Золотой мяч» считается главной индивидуальной наградой в футболе. Приз вручается с 1956 года. До 1994-го его мог получить только игрок из Европы, выступающий за европейский клуб. В 1995 году на награду позволили претендовать футболистам любой национальности, которые выступают в Европе. Тогда «Золотой мяч» завоевал нападающий сборной Либерии Джордж Веа. С 2007 года претендовать на «Золотой мяч» имеют право футболисты из любого клуба мира.