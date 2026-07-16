Ипотека 2026: Финансовый консультант рассказал, как купить квартиру и не прогореть

По словам собеседника Life.ru, сейчас — идеальное время для покупки квартиры в строящемся доме (в котловане). Из-за высоких ставок спрос невысок, застройщики идут на скидки, а ценник ещё не задрали. Цены сейчас адекватные, и в ближайшее время падать они не будут. Допустим, вы берёте такую квартиру, дом сдаётся через два года. Вы рассчитываете свои силы так, чтобы этих двух лет вам хватило на ежемесячные платежи по рыночной ставке (условно, 100 тысяч рублей в месяц).