Хабаровчанку оштрафовали за неудалённый комментарий о ВС РФ

В Хабаровске женщину оштрафовали на 15 тысяч рублей за комментарий в соцсети, который суд признал дискредитирующим Вооружённые силы России. Публикация появилась ещё в 2022 году и оставалась на странице до момента разбирательства, сообщили в объединённой пресс-службе судов Хабаровского края.