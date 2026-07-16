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Хабаровчанку оштрафовали за неудалённый комментарий о ВС РФ

Публикация появилась ещё в 2022 году и оставалась на странице до момента разбирательства.

В Хабаровске женщину оштрафовали на 15 тысяч рублей за комментарий в соцсети, который суд признал дискредитирующим Вооружённые силы России. Публикация появилась ещё в 2022 году и оставалась на странице до момента разбирательства, сообщили в объединённой пресс-службе судов Хабаровского края.

Комментарий обнаружили сотрудники регионального управления ФСБ. Поскольку признаков уголовного преступления в публикации не нашли, на горожанку составили административный протокол.

В Железнодорожном районном суде женщина вину не признала. Она утверждала, что не размещала спорную запись со своего аккаунта и привязанного к нему номера телефона.

Суд изучил собранные материалы и счёл её объяснения попыткой избежать ответственности. При назначении наказания учли смягчающие обстоятельства и отсутствие отягчающих.

Хабаровчанку признали виновной в публичной дискредитации Вооружённых сил России и назначили штраф в размере 15 тысяч рублей. Постановление пока не вступило в законную силу.