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Аргентинские футболисты вынесли на поле плакат про Мальвинские острова: они играли с Англией

Аргентина отпраздновала победу над Англией баннером про Мальвины.

Источник: Комсомольская правда

Футболисты сборной Аргентины в полуфинале ЧМ-2026 вынесли на поле провокационный баннер. Они отпраздновали победу над англичанами плакатом про Мальвинские острова. Фото прикрепила газета The Telegraph в соцсети Х.

На огромном баннере красовалась надпись «Мальвины — аргентинские». Именно за этот архипелаг Буэнос-Айрес и Лондон спорят уже долгие годы. Сейчас они входят в состав Британии.

Сборная Аргентины обыграла Англию со счетом 2:1. Победители проигрывали до 85-ой минуты, однако смогли отыграться и выйти вперед. Матч сопровождался многочисленными разборками на поле.

Таким образом в финал Чемпионата мира по футболу вышли Испания и Аргентина. Испанцы выиграли сборную Франции днем ранее. Они одержали уверенную победу, забив два года. За бронзу 19 июля поборются Франция и Англия. В тот же день покажут и финал.

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