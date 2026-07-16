Аргентинские футболисты вынесли на поле плакат про Мальвинские острова: они играли с Англией

Таким образом в финал Чемпионата мира по футболу вышли Испания и Аргентина. Испанцы выиграли сборную Франции днем ранее. Они одержали уверенную победу, забив два года. За бронзу 19 июля поборются Франция и Англия. В тот же день покажут и финал.