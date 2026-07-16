В Амурске набирают волонтёров на проект «Внук на час»

Присоединиться к проекту «Внук на час» пригласили жителей Амурска. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», его цель — оказание адресной бытовой помощи пожилым людям.
— Волонтеры нашего проекта помогают вымыть окна, полы, вынести мусор, сходить в аптеку. Иногда поступает запрос и на простое общение. Добровольцы откликаются на просьбы наших пожилых жителей, дарят частичку своего времени и внимания тем, кто в этом нуждается, — говорит координатор проекта Анастасия Бояркина.
Проект «Внук на час» в Амурске действует уже несколько лет. За время его проведения появились постоянные подопечные, сформировался состав волонтеров. Однако порой некоторым все же приходится покидать ряды участников проекта, например, студентам на время учебы.
Поэтому новым лицам здесь рады всегда: желающие примкнуть к команде добровольцев (от 14 лет и старше) могут позвонить по телефону 8 (999)088−98−49, также обратиться могут и те, кому необходима адресная помощь.