В Амурске набирают волонтёров на проект «Внук на час»

— Волонтеры нашего проекта помогают вымыть окна, полы, вынести мусор, сходить в аптеку. Иногда поступает запрос и на простое общение. Добровольцы откликаются на просьбы наших пожилых жителей, дарят частичку своего времени и внимания тем, кто в этом нуждается, — говорит координатор проекта Анастасия Бояркина.