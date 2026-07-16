Тонну семян сосны корейской высадили для восстановления сгоревших лесов в Хабаровском крае

Тонну семян сосны корейской высадили специалисты в питомниках краевого учреждения «Хабаровское специализированное лесное хозяйство» в селе Некрасовка. «Из тонны семян вырастет примерно 600−700 тысяч саженцев. Эти молодые кедры затем будут высажены в лесах, пострадавших от огня. В прошлом году отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений достигло 227,1% при плане в 100%. Также саженцы из наших питомников часто используют при благоустройстве парков и аллей в городах и селах региона», — рассказали в краевом минлесхозе. Для подготовки семян к высадке сначала вспахивают землю, потом проводят поверхностное разрыхление и выравнивание почвы. После этого нарезают гребни — приподнятые рядки, которые обеспечивают лучший дренаж и прогрев грунта. В них делают борозды, куда и высаживают семена. Сверху добавляют слой опилок, который защищает посевы от размывания дождями и спасает от бурундуков.