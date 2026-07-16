В Новосибирске опубликовали новую онлайн-карту 13 лучших грибных мест

Жители Новосибирска открыли сезон «тихой охоты». Любители лесных прогулок массово делятся в социальных сетях снимками первых корзин с урожаем и обсуждают самые удачные маршруты этого года, сообщает Сиб.фм.
По наблюдениям самих грибников, на сегодняшний день наибольшая концентрация даров леса отмечается в лесах Мошковского и Искитимского районов. Богатые на находки участки также традиционно располагаются вблизи новосибирского Академгородка, куда горожане отправляются целыми семьями.
В сети распространяются неофициальные онлайн-карты и тематические списки локаций, которые помогают как бывалым сборщикам, так и новичкам ориентироваться в выборе направления для поездки.
Тем временем региональное управление МЧС призывает жителей соблюдать осторожность при выезде на природу. Спасатели рекомендуют не отпускать близких в лес без предварительного уведомления о точном маршруте и времени возвращения. В базовый набор для похода за грибами обязательно должны входить достаточный запас питьевой воды, полностью заряженный мобильный телефон и походная аптечка первой помощи.