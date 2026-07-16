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В Новосибирске опубликовали новую онлайн-карту 13 лучших грибных мест

В Новосибирской области опубликована карта самых популярных грибных мест в 2026 году.

Источник: Аргументы и факты

Жители Новосибирска открыли сезон «тихой охоты». Любители лесных прогулок массово делятся в социальных сетях снимками первых корзин с урожаем и обсуждают самые удачные маршруты этого года, сообщает Сиб.фм.

По наблюдениям самих грибников, на сегодняшний день наибольшая концентрация даров леса отмечается в лесах Мошковского и Искитимского районов. Богатые на находки участки также традиционно располагаются вблизи новосибирского Академгородка, куда горожане отправляются целыми семьями.

В сети распространяются неофициальные онлайн-карты и тематические списки локаций, которые помогают как бывалым сборщикам, так и новичкам ориентироваться в выборе направления для поездки.

Тем временем региональное управление МЧС призывает жителей соблюдать осторожность при выезде на природу. Спасатели рекомендуют не отпускать близких в лес без предварительного уведомления о точном маршруте и времени возвращения. В базовый набор для похода за грибами обязательно должны входить достаточный запас питьевой воды, полностью заряженный мобильный телефон и походная аптечка первой помощи.

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