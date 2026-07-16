Студента задержала полиция за то, что нюхал обувь однокурсницы

Полиция Малайзии задержала студента по подозрению в преследовании и домогательствах к своей однокурснице. Как пишет Mothership, основанием для ареста стала запись камер видеонаблюдения, которая зафиксировала момент, когда молодой человек нюхал обувь девушки у входа в ее квартиру.
22-летняя студентка обратилась в полицию с заявлением. По ее словам, подозреваемый преследовал ее с апреля 2026 года как в жилом районе, так и на территории учебного заведения. Правоохранители задержали его в тот же день после изучения записи. На кадрах видно, как мужчина бродит у входа в квартиру, оглядывается, затем просовывает руку через металлическую решетку, берет обувь и нюхает ее.
В полиции уточнили, что у задержанного нет судимостей, а его состояние не свидетельствует об употреблении наркотиков. Однако для дальнейшего расследования его оставили под стражей. По законам Малайзии, фигуранту грозит до трех лет лишения свободы. В ходе проверки также выяснилось, что подозреваемый неоднократно вел себя подобным образом и ранее.
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