Студента задержала полиция за то, что нюхал обувь однокурсницы

22-летняя студентка обратилась в полицию с заявлением. По ее словам, подозреваемый преследовал ее с апреля 2026 года как в жилом районе, так и на территории учебного заведения. Правоохранители задержали его в тот же день после изучения записи. На кадрах видно, как мужчина бродит у входа в квартиру, оглядывается, затем просовывает руку через металлическую решетку, берет обувь и нюхает ее.