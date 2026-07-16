В Хабаровском крае 16 июля ожидаются дожди

В центральных районах возможен небольшой дождь, местами дождь. В Советско Гаванском и Ванинском муниципальных округах ожидаются сильные, местами очень сильные осадки. Температура ночью — от +11 до +16 градусов, днём — от +18 до +29 градусов, ветер 2−12 м/с различных направлений. В северных районах прогнозируется дождь, местами сильный и очень сильный. Температура ночью — от +5 до +16 градусов, днём — от +11 до +27 градусов; ветер 2−14 м/с, по побережью — с усилением до 15−23 м/с.