200 хабаровских школьников отдохнут в новом центре патриотического туризма

В конце июля «Сокол» превратится в школу КВН, где подростки попробуют писать шутки, выступать на сцене и проводить собственные игры. В августе пройдут военно-спортивная «Школа мужества» с занятиями по первой помощи и ориентированию, а также смена «Олимпионик» с бегом, гимнастикой, стритболом и настольным теннисом.