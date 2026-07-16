200 хабаровских школьников отдохнут в новом центре патриотического туризма

В Советско-Гаванском районе 15 июля открылась первая летняя смена центра патриотического туризма «Сокол». До 25 августа здесь отдохнут 200 детей и подростков от 10 до 17 лет, сообщили в правительстве Хабаровского края.
Сезон разделили на четыре недельные смены. Первыми в центр приехали участники «Территории туризма»: они научатся ориентироваться на местности, вязать узлы, разбивать лагерь и познакомятся с природой и историей региона.
В конце июля «Сокол» превратится в школу КВН, где подростки попробуют писать шутки, выступать на сцене и проводить собственные игры. В августе пройдут военно-спортивная «Школа мужества» с занятиями по первой помощи и ориентированию, а также смена «Олимпионик» с бегом, гимнастикой, стритболом и настольным теннисом.
Перед открытием в центре провели ремонт и закупили новое оборудование. Готовность площадки в июне проверил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.
«“Сокол” должен стать местом, куда захочется возвращаться. В этом центре будут расти настоящие патриоты, которые не боятся трудностей и умеют дружить», — отметил глава региона.
Смены проходят круглосуточно под присмотром педагогов и вожатых. Их организовали по федеральному проекту «Педагоги и наставники» президентского нацпроекта «Молодёжь и дети» в рамках краевой оздоровительной кампании «Хабаровское лето».