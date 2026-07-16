Уже не малыш Ямаль сойдётся в финале ЧМ с Месси спустя 19 лет после их легендарной фотосессии

Ранее Международная федерация футбола признала Лионеля Месси лучшим игроком полуфинала чемпионата мира 2026 года против Англии. Аргентинский форвард не отличился забитым мячом, однако дважды ассистировал партнёрам. Благодаря этим результативным передачам он вновь возглавил рейтинг «Золотой бутсы» Adidas, опередив Килиана Мбаппе. Перед полуфиналом оба футболиста имели по восемь голов. Поскольку их показатель остался одинаковым, первое место в зачёте перешло к Месси по дополнительному критерию — числу голевых передач.