Эколог Тельнова объяснила, почему нельзя массово травить комаров инсектицидами

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Массовая обработка территорий инсектицидами против комаров может нанести вред экосистемам, поскольку такие препараты уничтожают не только кровососущих насекомых, но и другие виды, а также способны накапливаться в воде и почве. Об этом ТАСС сообщила эксперт института экологии НИУ ВШЭ Ирина Тельнова.
«Массовая обработка нежелательна по ряду причин. Инсектициды не обладают избирательностью: они уничтожают не только комаров, но и других насекомых, при этом способны накапливаться в воде и почве, проникая в пищевые цепи и оказывая воздействие на рыб, птиц и в конечном счете на человека», — сказала она.
Она добавила, что тундра и болота представляют собой обширные и зачастую труднодоступные территории с мелкими водоемами. Поэтому, по ее словам, эффективно обработать все подходящие для размножения комаров места практически невозможно.