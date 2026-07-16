Эколог Тельнова объяснила, почему нельзя массово травить комаров инсектицидами

«Массовая обработка нежелательна по ряду причин. Инсектициды не обладают избирательностью: они уничтожают не только комаров, но и других насекомых, при этом способны накапливаться в воде и почве, проникая в пищевые цепи и оказывая воздействие на рыб, птиц и в конечном счете на человека», — сказала она.