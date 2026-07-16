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Эколог Тельнова объяснила, почему нельзя массово травить комаров инсектицидами

Такая обработка территорий может нанести вред экосистемам, сообщила эксперт института экологии НИУ ВШЭ.

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Массовая обработка территорий инсектицидами против комаров может нанести вред экосистемам, поскольку такие препараты уничтожают не только кровососущих насекомых, но и другие виды, а также способны накапливаться в воде и почве. Об этом ТАСС сообщила эксперт института экологии НИУ ВШЭ Ирина Тельнова.

«Массовая обработка нежелательна по ряду причин. Инсектициды не обладают избирательностью: они уничтожают не только комаров, но и других насекомых, при этом способны накапливаться в воде и почве, проникая в пищевые цепи и оказывая воздействие на рыб, птиц и в конечном счете на человека», — сказала она.

Она добавила, что тундра и болота представляют собой обширные и зачастую труднодоступные территории с мелкими водоемами. Поэтому, по ее словам, эффективно обработать все подходящие для размножения комаров места практически невозможно.