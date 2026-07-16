Певица Зара опубликовала фото с сыновьями с отдыха в Турции

Зара развелась с отцом наследников Сергеем Ивановым в 2016 году. Она говорила, что бывший муж больше виноват в разрыве, чем она. По ее словам, он нередко «пренебрегал» ею во время брака, а также «принижал» ее творческие заслуги. Знаменитость подчеркивала, что сейчас они с Ивановым поддерживают хорошие отношения и вместе растят сыновей.