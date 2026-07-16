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Певица Зара опубликовала фото с сыновьями с отдыха в Турции

Певица Зара снялась с сыновьями. Она прогулялась с 16-летним Даниилом и 14-летним Максимом по территории пятизвездочного отеля в Турции. Артистка разместила фото с отдыха на своей странице в социальной сети.

Певица Зара снялась с сыновьями. Она прогулялась с 16-летним Даниилом и 14-летним Максимом по территории пятизвездочного отеля в Турции. Артистка разместила фото с отдыха на своей странице в социальной сети.

— Смотрю на своих взрослых сыновей и понимаю: это мое главное счастье и самая надежная опора, — подписала снимок звезда.

Зара развелась с отцом наследников Сергеем Ивановым в 2016 году. Она говорила, что бывший муж больше виноват в разрыве, чем она. По ее словам, он нередко «пренебрегал» ею во время брака, а также «принижал» ее творческие заслуги. Знаменитость подчеркивала, что сейчас они с Ивановым поддерживают хорошие отношения и вместе растят сыновей.

Также актриса Равшана Куркова на своей странице в социальной сети опубликовала фотографии с детьми. На кадрах запечатлены пятилетний Гаспар и трехлетняя Самира. Звездные наследники нежно обнимаются во время прогулки по саду с розами.

На днях актриса Олеся Судзиловская разместила в соцсети фотографию с супругом и двумя сыновьями.