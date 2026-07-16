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Тегеран отпустил задержанную в 2024 году американку: как отреагировал Трамп

Трамп: Иран в знак доброй воли отпустил задержанную гражданку США.

Источник: Комсомольская правда

Иранские власти отпустили задержанную в 2024 году американку. Гражданке Соединенных Штатов позволили покинуть исламское государство. Американский лидер Дональд Трамп назвал решение Тегерана жестом доброй воли. Так он написал в своей соцсети.

Политик считает, что Иран удерживал гражданку США незаконно. По его словам, все произошло в период правления «Сонного Джо Байдена».

«Сейчас она находится в безопасности за пределами Ирана и в хорошем состоянии. Соединенные Штаты Америки высоко ценят этот жест доброй воли со стороны Ирана», — отметил Дональд Трамп.

В американо-иранском конфликте назревает «самая опасная фаза». Дональд Трамп после ряда совещаний с чиновниками склоняется к расширению операции против Тегерана. Ему предложили несколько вариантов развития конфликта.

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