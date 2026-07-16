В Хабаровске прокуратура заставила городские власти включить свет на улице Канской

Судом при рассмотрении дела установлено, что в ходе проведённой прокуратурой Железнодорожного района г. Хабаровска проверки выявлено нарушение федерального законодательства при содержании автомобильной дороги ул. Канской. Участок дороги от дома № 40 до дома № 6 находится в жилом районе, но вечером и ночью там было абсолютно темно. Это опасно и для водителей, и для пешеходов — нарушаются правила безопасности дорожного движения.