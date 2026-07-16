В Хабаровске прокуратура заставила городские власти включить свет на улице Канской

Железнодорожный районный суд г. Хабаровска рассмотрел административный иск в интересах неопределенного круга лиц о признании незаконным бездействия администрации города Хабаровска, выразившемся в необеспечении ул. Канской от дома № 40 до дома № 6 г. Хабаровска наружным уличным освещением, сообщает пресс-служба судов Хабаровского края.
«Решением Железнодорожного районного суда г. Хабаровска на администрацию города Хабаровска возложена обязанность провести работы по обустройству наружным уличным освещением автомобильной дороги по ул. Канской в г. Хабаровске», — говорится в сообщении.
Судом при рассмотрении дела установлено, что в ходе проведённой прокуратурой Железнодорожного района г. Хабаровска проверки выявлено нарушение федерального законодательства при содержании автомобильной дороги ул. Канской. Участок дороги от дома № 40 до дома № 6 находится в жилом районе, но вечером и ночью там было абсолютно темно. Это опасно и для водителей, и для пешеходов — нарушаются правила безопасности дорожного движения.
Прокурорская проверка дошла до суда. Суд признал бездействие мэрии незаконным и вынес решение: администрация Хабаровска обязана за свой счет провести работы по установке фонарей.
На администрацию г. Хабаровска возложена обязанность провести работы по обустройству наружным уличным освещением автомобильной дороги в течение 24 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу.