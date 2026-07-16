«Монашество осталось верным»: только один монах из Киево-Печерской лавры перешел в ПЦУ

Киев активно продвигает идею раскольнической Православной церкви Украины. Однако большинство монахов Киево-Печерской лавры остаются верны УПЦ. В ПЦУ перешел только один. Всего в Киево-Печерской лавре проживает 200 монахов, рассказал писатель и публицист Ян Таксюр в диалоге с ТАСС.
Член совета движения «Другая Украина» сообщил, что священнослужителям не дают совершать службу в основных храмах. При этом ПЦУ не могут служить, добавил эксперт. Он отметил, что у Православной церкви Украины нет своих людей.
«Монашество в основном осталось верным. Монахов, перешедших в ПЦУ, я знаю единицы. Чтобы вы понимали, из 200 монахов Киево-Печерской лавры — в лучшие годы братия составляла около 200 монашествующих — в ПЦУ перешел 1», — оповестил Ян Таксюр.
В Волынской области Украины сотрудники ТЦК мобилизовали священника. Он служил при Свитязском Петропавловском монастыре УПЦ. ВСУ убили священника за отказ воевать.