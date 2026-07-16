Санитарная авиация Приморья за день спасла ребенка и пенсионера

Санитарная авиация Приморского края за один день выполнила две экстренные эвакуации. Первый вылет — в Спасск-Дальний, где санитарный вертолет забрал пятилетнюю девочку, пострадавшую в дорожно-транспортном происшествии. Второй борт отправился в поселок Пограничный за 64-летним мужчиной с тяжелым заболеванием органов грудной клетки. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток.