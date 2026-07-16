Больше тысячи тонн овощей отправилось за месяц на экспорт из Волгограда

Специалисты Управления Россельхознадзора по Волгоградской области меньше, чем за месяц проверили больше тысячи тонн овощей перед отправкой из региона на экспорт.
Около 1,1 тысячи тонн свеклы и моркови, предназначенных для получателей в Казахстане, прошли все необходимые проверки. После завершения положенных мероприятий на партии корнеплодов были выданы фитосанитарные сертификаты в соответствии с требованиями страны-экспортера. Затем груз проследовал к получателю.
А ранее стало известно, что волгоградские хлопья покорили гурманов в Китае.