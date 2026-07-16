Больше тысячи тонн овощей отправилось за месяц на экспорт из Волгограда

Около 1,1 тысячи тонн свеклы и моркови, предназначенных для получателей в Казахстане, прошли все необходимые проверки. После завершения положенных мероприятий на партии корнеплодов были выданы фитосанитарные сертификаты в соответствии с требованиями страны-экспортера. Затем груз проследовал к получателю.