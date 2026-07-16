Рост числа банкроств в России замедлился

В России в несколько раз замедлился рост потребительских банкротств. Об этом информирует издание «Коммерсантъ» со ссылкой на соответствующие статистические данные.
С января по июнь суды признали банкротами 277,5 тысяч граждан, что всего на 6,8% больше год к году, сказано в публикации. При этом во втором квартале прирост составил менее одного процента. Ранее число банкротов становилось больше на 20−30% каждые шесть месяцев.
Также сообщается, что снижаются и темпы роста обращений граждан за внесудебным банкротством.
«Мы, вероятно, приближаемся к высокому плато, прежние двузначные темпы явно исчерпываются», — так прокомментировал изданию ситуацию по банкротствам граждан эксперт Сергей Учитель.
Напомним, просто так объявить себя неплатежеспособным не получится. Нужно пройти процедуру, согласиться на последствия, взвесить все плюсы и минусы этого решения для себя. KP.RU подготовили инструкцию о банкротстве физических лиц в 2026 году.
Также подробно объясняем, с какими последствиями столкнется физическое лицо, получившее статус банкрота.