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Рост числа банкроств в России замедлился

С января по июль 2026 суды признали банкротами 277,5 тысяч граждан.

Источник: Комсомольская правда

В России в несколько раз замедлился рост потребительских банкротств. Об этом информирует издание «Коммерсантъ» со ссылкой на соответствующие статистические данные.

С января по июнь суды признали банкротами 277,5 тысяч граждан, что всего на 6,8% больше год к году, сказано в публикации. При этом во втором квартале прирост составил менее одного процента. Ранее число банкротов становилось больше на 20−30% каждые шесть месяцев.

Также сообщается, что снижаются и темпы роста обращений граждан за внесудебным банкротством.

«Мы, вероятно, приближаемся к высокому плато, прежние двузначные темпы явно исчерпываются», — так прокомментировал изданию ситуацию по банкротствам граждан эксперт Сергей Учитель.

Напомним, просто так объявить себя неплатежеспособным не получится. Нужно пройти процедуру, согласиться на последствия, взвесить все плюсы и минусы этого решения для себя. KP.RU подготовили инструкцию о банкротстве физических лиц в 2026 году.

Также подробно объясняем, с какими последствиями столкнется физическое лицо, получившее статус банкрота.