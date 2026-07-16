Рост числа банкроств в России замедлился

С января по июнь суды признали банкротами 277,5 тысяч граждан, что всего на 6,8% больше год к году, сказано в публикации. При этом во втором квартале прирост составил менее одного процента. Ранее число банкротов становилось больше на 20−30% каждые шесть месяцев.