Футболисты Аргентины вывесили баннер о Мальвинских островах

Мальвинскими островами в Аргентине называют Фолклендские острова — британскую заморскую территорию, суверенитет над которой Буэнос-Айрес продолжает оспаривать. Спор вокруг архипелага остается одной из наиболее чувствительных тем в отношениях Аргентины и Великобритании после вооруженного конфликта 1982 года, по итогам которого контроль над островами сохранил Лондон.