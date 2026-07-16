Футболисты Аргентины вывесили баннер о Мальвинских островах

После матча с Англией игроки сборной Аргентины развернули на поле баннер с надписью о принадлежности Мальвинских островов Аргентине. Об этом сообщило аргентинское издание Infobae.
После своей победы аргентинцы развернули баннер с надписью Las Malvinas son Argentinas («Мальвинские острова — аргентинские»).
Мальвинскими островами в Аргентине называют Фолклендские острова — британскую заморскую территорию, суверенитет над которой Буэнос-Айрес продолжает оспаривать. Спор вокруг архипелага остается одной из наиболее чувствительных тем в отношениях Аргентины и Великобритании после вооруженного конфликта 1982 года, по итогам которого контроль над островами сохранил Лондон.
Ранее власти Аргентины ввели запрет на демонстрацию политических лозунгов и символики болельщиками во время полуфинального матча чемпионата мира. В правительстве объяснили это стремлением избежать возможных провокаций и предотвратить вспышки насилия на трибунах.
Напомним, футбольная сборная Аргентины добилась победы со счетом 2:1 над командой Англии в полуфинальной встрече чемпионата мира 2026 года, проходившей в Атланте в США. Голами в команде победителей отметились Энцо Фернандес (85-я минута) и Лаутаро Мартинес (90+2).