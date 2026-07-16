Россиянам рассказали, кто получит прибавку к пенсии в августе

«Фиксированная выплата к страховой пенсии по старости увеличится вдвое. Кроме того, будет установлена надбавка на уход за пенсионером в размере 1413,86 рубля. Эти средства приходят напрямую самому пенсионеру вместе с его пенсией, и он может тратить их по своему усмотрению», — отметила эксперт.