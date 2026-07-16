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В Новосибирской области с 17 июля начинается метеорный поток Персеиды

Максимум придется на ночь 13 августа.

Источник: Комсомольская правда

С 17 июля в небе над Новосибирской областью можно наблюдать метеорный поток Персеиды. Об этом КП-Новосибирск сообщил сотрудник Большого Новосибирского планетария Олег Кашин.

Пик активности придется на ночь с 12 на 13 августа, в 2 часа ночи по местному времени. В этом году условия для наблюдения особенно удачные. Максимум потока совпадает с новолунием, поэтому лунный свет не помешает.

— Луна всегда мешает, а в этот раз ее не будет, — отметил Кашин. — Можно будет увидеть десятки метеоров за час.

Наблюдать Персеиды можно без телескопа. Лучше всего смотреть на небо вдали от городских огней. Главное, чтобы погода была ясной.