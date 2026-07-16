В Новосибирской области с 17 июля начинается метеорный поток Персеиды

С 17 июля в небе над Новосибирской областью можно наблюдать метеорный поток Персеиды. Об этом КП-Новосибирск сообщил сотрудник Большого Новосибирского планетария Олег Кашин.
Пик активности придется на ночь с 12 на 13 августа, в 2 часа ночи по местному времени. В этом году условия для наблюдения особенно удачные. Максимум потока совпадает с новолунием, поэтому лунный свет не помешает.
— Луна всегда мешает, а в этот раз ее не будет, — отметил Кашин. — Можно будет увидеть десятки метеоров за час.
Наблюдать Персеиды можно без телескопа. Лучше всего смотреть на небо вдали от городских огней. Главное, чтобы погода была ясной.