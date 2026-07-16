В Хабаровском крае суд встал на сторону уволенного сотрудника

Житель Хабаровского края, работавший пожарным, добился восстановления трудовых прав через суд. Мужчина был уволен по основанию о недостаточном уровне квалификации, однако не согласился с таким решением и оспорил его в судебном порядке, сообщает официальный канал главного управления Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.