Эксперт Плинюс рассказала, что делать, если не проходишь в вуз по баллам

«Есть варианты, которые стоит рассмотреть с психологической и практической точек зрения, например: целевое обучение. Многие вузы выделяют места для абитуриентов, заключивших договор с работодателем. Это шанс поступить со своими баллами и гарантированно трудоустроиться после выпуска. Другой вуз или город. Рассмотрите университеты в других регионах — там могут быть менее высокие проходные баллы, но такое же качество образования», — сказала Плинюс.