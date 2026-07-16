Эксперт Плинюс рассказала, что делать, если не проходишь в вуз по баллам

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Если не удалось поступить на приоритетное направление в выбранный вуз, важно дать себе время на эмоции, а затем проанализировать причины и рассмотреть альтернативы — целевое обучение, другие вузы или переезд в другой регион. Об этом сообщила ТАСС эксперт Минпросвещения, заместитель директора по воспитательной работе, педагог-психолог Российской гимназии при Государственном Русском музее, наставник-просветитель Санкт-Петербургского регионального отделения Галина Плинюс.
«Есть варианты, которые стоит рассмотреть с психологической и практической точек зрения, например: целевое обучение. Многие вузы выделяют места для абитуриентов, заключивших договор с работодателем. Это шанс поступить со своими баллами и гарантированно трудоустроиться после выпуска. Другой вуз или город. Рассмотрите университеты в других регионах — там могут быть менее высокие проходные баллы, но такое же качество образования», — сказала Плинюс.
Эксперт рекомендует, после того как эмоции утихнут, проанализировать причины: не хватило баллов из-за стресса на экзамене, были пробелы в подготовке или конкурс оказался выше ожидаемого. Понимание причин поможет скорректировать стратегию.
«Подать документы можно в несколько вузов, но не более чем в пять. Обсудите варианты с семьей. Важно, чтобы близкие понимали: их задача — не оказывать давление, а помогать взвешивать плюсы и минусы. Составьте четкий план. Конкретика снижает тревогу», — добавила она.