Желание съесть несъедобное, белые веки, тусклые ногти и не только: Кардиолог назвал скрытые признаки анемии

Особенно ярко эта усталость проявляется при физической активности. Когда человек сидит или лежит, он ещё терпимо это переносит и может не обращать внимания. Но как только он начинает что-то делать — поднимается по лестнице, идёт в магазин или просто берёт что-то в руки, — сразу появляется ощущение, будто конечности налиты свинцом. Он говорит: «Хоть руку домкратом поднимай, потому что сил нет». Человек буквально ползает по периметру квартиры, останавливается через каждые несколько шагов и жалуется: «Очень плохо себя чувствую, потому что сердце колотится и дыхания не хватает».