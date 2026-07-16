Чем опасен дачный сезон? Россиянам рассказали о рисках туляремийной инфекции

Сезон дачников стартовал в России. Летом граждане рискуют столкнуться с рядом инфекций. В том числе, опасность представляет туляремия. Переносчиками этой инфекции являются грызуны и насекомые, уведомили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Ведомство сообщило, что туляремия передается через укусы насекомых и контакт с зараженными животными. Кроме того, инфекция может распространяться через пищу и воду. Самым надежным способом защиты здоровья остается вакцинация, напомнили в ведомстве.
«Мерами профилактики является обеспечение грызунонепроницаемости жилых помещений, дач и погребов. Не следует оставлять пищевые продукты доступными для грызунов», — проинформировал Роспотребнадзор.
Комаров, способных переносить возбудителей туляремии, обнаружили в России. Однако наиболее актуальной для региона остается лихорадка Западного Нила. Эту инфекцию комары переносят нередко.