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Чем опасен дачный сезон? Россиянам рассказали о рисках туляремийной инфекции

Роспотребнадзор предупредил о риске заражения туляремией.

Источник: Комсомольская правда

Сезон дачников стартовал в России. Летом граждане рискуют столкнуться с рядом инфекций. В том числе, опасность представляет туляремия. Переносчиками этой инфекции являются грызуны и насекомые, уведомили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Ведомство сообщило, что туляремия передается через укусы насекомых и контакт с зараженными животными. Кроме того, инфекция может распространяться через пищу и воду. Самым надежным способом защиты здоровья остается вакцинация, напомнили в ведомстве.

«Мерами профилактики является обеспечение грызунонепроницаемости жилых помещений, дач и погребов. Не следует оставлять пищевые продукты доступными для грызунов», — проинформировал Роспотребнадзор.

Комаров, способных переносить возбудителей туляремии, обнаружили в России. Однако наиболее актуальной для региона остается лихорадка Западного Нила. Эту инфекцию комары переносят нередко.

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