Советские ордена и медали пытался вывезти хабаровчанин в Китай

В чемодане находились ордена Красной Звезды и Отечественной войны II степени, медали «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За победу над Японией» и несколько юбилейных наград. Пассажир рассказал, что получил их по наследству и не знал о правилах вывоза.