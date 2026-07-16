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Советские ордена и медали пытался вывезти хабаровчанин в Китай

Пассажир рассказал, что получил их по наследству и не знал о правилах вывоза.

В аэропорту Хабаровска таможенники остановили 46-летнего россиянина, который пытался увезти в Харбин 12 советских орденов и медалей с удостоверениями. Мужчина прошёл через зелёный коридор, однако награды заметили при проверке багажа на рентгене, сообщили в Дальневосточном таможенном управлении.

В чемодане находились ордена Красной Звезды и Отечественной войны II степени, медали «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За победу над Японией» и несколько юбилейных наград. Пассажир рассказал, что получил их по наследству и не знал о правилах вывоза.

Экспертиза показала, что шесть юбилейных медалей и орден Красной Звезды выпустили более 50 лет назад, поэтому они относятся к культурным ценностям. Чтобы вывезти такие предметы за границу, необходимо разрешение Минкультуры России и заполненная пассажирская декларация.

Ни разрешения, ни декларации у мужчины не было. Все награды и документы к ним изъяли.

Против пассажира возбудили административное дело за недекларирование товаров. Таможенники также решают вопрос о привлечении его к ответственности за нарушение запретов и ограничений при вывозе культурных ценностей.