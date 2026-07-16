«Месси» заметили с Кубком мира. Как в британских пабах Москвы смотрели полуфинал ЧМ

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. В британских пабах Москвы из представителей Англии и Аргентины больше было англичан, поскольку можно было услышать песни, которые болельщики с родины футбола распевали во время полуфинала чемпионата мира между сборными этих стран. Однако на один мяч больше забили аргентинцы, а в одном из пабов неожиданно оказался сам «Лео Месси» с самым главным футбольным трофеем в мире.
Визуально болельщиков сборной Англии было больше, их было слышно в первую очередь благодаря песенным речевкам. В одном из заведений для просмотра матча было оборудовано место на свежем воздухе, поэтому песни были слышны многим, кто прогуливался рядом с Садовым кольцом.
Большой находкой для ценителей всего британского, а также для журналистов, оказались англичане, неплохо говорящие по-русски. Один из них — закутавшийся в британский флаг болельщик по имени Джонни, он в Москве уже восемь лет и регулярно приходит в паб смотреть матчи Английской премьер-лиги.
«Тут у нас свое сообщество экспатов, мы в России живем и работаем. Когда наша команда играет на чемпионате мира, мы смотрим за ней вместе с остальной Англией», — рассказал корреспонденту ТАСС Джонни, который «заводил» песнями своих соотечественников, расположившихся в первых рядах рядом с большим экраном. Из песен, прежде всего, можно было разобрать знаменитый мотив о том, что футбол возвращается домой.
Другой болельщик, Том, рассказал ТАСС, чем отличается паб в самой Англии от московского. «Дома все пожестче, чем тут», — многозначительно сказал он.
Кубок еще пригодится.
Полчаса сборная Англии удерживала счет 1:0 в свою пользу, но все же пропустила под давлением соперника. Аргентинцы, действующие чемпионы мира, додавили соперника, забив на второй добавленной ко второму тайму минуте. В том самом пабе настоящих аргентинцев не замечалось, но были фанаты в футболках Месси, как сборной Аргентины, так и его клуба из США.
В одном из ирландских пабов недалеко от центра Москвы также собрались болельщики для просмотра полуфинала. Фанаты атмосферно поддерживали англичан в разных джерси, можно было заметить игровые футболки с фамилиями Гарри Кейна, Трента Александра-Арнольда, Кобби Майну.
Однако в ирландском пабе болельщиков команды Аргентины даже оказалось больше, что следует по их реакции на голы аргентинцев. Не обошлось и без поклонников Месси, несколько болельщиков были в футболках восьмикратного обладателя «Золотого мяча».
А после финального свистка в британском заведении еще один русскоязычный болельщик в бело-голубой футболке с именем Лео танцевал с самодельным Кубком мира и убрал его потом в рюкзак. Ведь финал аргентинцам еще только предстоит сыграть — 19 июля против испанцев.