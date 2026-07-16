«Месси» заметили с Кубком мира. Как в британских пабах Москвы смотрели полуфинал ЧМ

«Тут у нас свое сообщество экспатов, мы в России живем и работаем. Когда наша команда играет на чемпионате мира, мы смотрим за ней вместе с остальной Англией», — рассказал корреспонденту ТАСС Джонни, который «заводил» песнями своих соотечественников, расположившихся в первых рядах рядом с большим экраном. Из песен, прежде всего, можно было разобрать знаменитый мотив о том, что футбол возвращается домой.