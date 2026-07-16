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300 тысяч рублей работодатель выплатит работнику за травму головы

К тому штраф для компании составил 80 тысяч рублей.

Источник: Аргументы и факты

Прокуратура Приморья через суд добилась выплаты 300 тысяч рублей морального вреда работнику логистической компании из Большого Камня, который получил травму головы во время внутривахтового отдыха в июне 2025 года.

По информации Telegram‑канала «Прокуратура Приморья», руководство фирмы сообщило о происшествии уполномоченным органам только в январе 2026 года, то есть с существенным запозданием.

Большекаменский межрайонный прокурор обратился в суд с требованием компенсировать моральный вред пострадавшему, и суд удовлетворил иск, присудив выплату в размере 300 тысяч рублей.

Кроме гражданского иска, надзорное ведомство возбудило административное производство по части 1 статьи 5.27.1 КоАП РФ, предусматривающей ответственность за нарушение государственных требований охраны труда.

По результатам рассмотрения административного дела юридическому лицу назначен штраф в размере 80 тысяч рублей, сообщили в прокуратуре.

Ведомство также указало, что результаты проверки и дальнейшее соблюдение законодательства по этому случаю остаются под контролем прокуратуры.