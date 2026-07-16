300 тысяч рублей работодатель выплатит работнику за травму головы

Прокуратура Приморья через суд добилась выплаты 300 тысяч рублей морального вреда работнику логистической компании из Большого Камня, который получил травму головы во время внутривахтового отдыха в июне 2025 года.
По информации Telegram‑канала «Прокуратура Приморья», руководство фирмы сообщило о происшествии уполномоченным органам только в январе 2026 года, то есть с существенным запозданием.
Большекаменский межрайонный прокурор обратился в суд с требованием компенсировать моральный вред пострадавшему, и суд удовлетворил иск, присудив выплату в размере 300 тысяч рублей.
Кроме гражданского иска, надзорное ведомство возбудило административное производство по части 1 статьи 5.27.1 КоАП РФ, предусматривающей ответственность за нарушение государственных требований охраны труда.
По результатам рассмотрения административного дела юридическому лицу назначен штраф в размере 80 тысяч рублей, сообщили в прокуратуре.
Ведомство также указало, что результаты проверки и дальнейшее соблюдение законодательства по этому случаю остаются под контролем прокуратуры.