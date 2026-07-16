Топ бюджетных и востребованных в Приморье электромобилей назвали импортёры

Рынок электромобилей в России переживает аномальный всплеск интереса. За последние две-три недели, на фоне резкого роста цен на топливо и перебоев с его поставками, количество запросов на электрокары увеличилось в 3−4 раза по сравнению с предыдущими месяцами. Эксперты сомневаются, что это перерастёт в значительный рост реальных продаж, но интерес явно повышается.