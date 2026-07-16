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Топ бюджетных и востребованных в Приморье электромобилей назвали импортёры

Интерес к «электричкам» начал расти на фоне перебоев с бензином.

Источник: PrimaMedia.ru

Рынок электромобилей в России переживает аномальный всплеск интереса. За последние две-три недели, на фоне резкого роста цен на топливо и перебоев с его поставками, количество запросов на электрокары увеличилось в 3−4 раза по сравнению с предыдущими месяцами. Эксперты сомневаются, что это перерастёт в значительный рост реальных продаж, но интерес явно повышается.

Доступные модели в Приморье

Импортёры рассказали о наиболее доступных по цене и популярных моделях электромобилей в Приморье. Вот подборка, включающая как бюджетные варианты, так и более дорогие кроссоверы:

  • Geely Auto Panda (от 995 тысяч ₽).

  • BYD Seagull (от 1,25 млн ₽).

  • Toyota bZ3X (от 2,3 млн ₽).

  • Nissan Ariya (от 2,7 млн ₽).

  • Changan Qiyuan Q05 (от 1,6 млн ₽).

  • Audi Q2L e-tron (от 1,6 млн ₽).

  • BYD Dolphin (от 1,2 млн ₽).

Востребованные модели по версии импортёров

Вот список наиболее востребованных моделей, по версии импортёров:

  1. Toyota bZ3X (2025) — от 2,3 млн ₽, запас хода 430−610 км.

  2. Lexus UX300e (2022) — от 2,2 млн ₽, запас хода 250−400 км.

  3. Nissan Ariya (2022) — от 2,6 млн ₽, запас хода 430−610 км.

  4. Nissan Leaf (2021) — от 1,2 млн ₽, запас хода 180−300 км.

  5. Changan Qiyuan Nevo A06 (2026) — от 2,4 млн ₽, гибрид (запас хода на электротяге до 240 км, при полном баке и заряде — до 2 000 км).

  6. Changan Qiyuan Nevo Q05 (2026) — от 2,0 млн ₽, запас хода 400−500 км.

  7. BYD Yuan Up (2024) — от 1,6 млн ₽, запас хода 250−330 км.

  8. BYD Seagull (2023) — от 1,2 млн ₽, запас хода 300−400 км.

  9. BYD Dolphin (2025) — от 1,2 млн ₽, запас хода 300−400 км.

  10. Baojun Yep Plus (2026) — от 1,6 млн ₽, запас хода 301−501 км.

  11. Hyundai Casper (2025) — от 2,5 млн ₽, гибрид (запас хода на одном заряде 300−355 км).

  12. Hyundai Ioniq 5 (2020) — от 3,0 млн ₽, запас хода 300−500 км.

  13. Kia EV6 (2023) — от 2,9 млн ₽, запас хода 300−500 км.

Примечание

Цены указаны до Владивостока, без учёта доставки по РФ.

Мнение эксперта

Дмитрий Забора, один из импортёров, выделяет модель, которая, по его мнению, сегодня находится на пике запроса:

«Changan Qiyuan Q05 — новая китайская “электричка”. Цены на неё стартуют от 1,9 млн рублей. И это, наверное, самое оптимальное соотношение цены и качества», — отметил собеседник.

Таким образом, рынок электромобилей в России продолжает развиваться, и доступные модели становятся всё более популярными среди покупателей.