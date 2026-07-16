Топ бюджетных и востребованных в Приморье электромобилей назвали импортёры

Рынок электромобилей в России переживает аномальный всплеск интереса. За последние две-три недели, на фоне резкого роста цен на топливо и перебоев с его поставками, количество запросов на электрокары увеличилось в 3−4 раза по сравнению с предыдущими месяцами. Эксперты сомневаются, что это перерастёт в значительный рост реальных продаж, но интерес явно повышается.
Доступные модели в Приморье
Импортёры рассказали о наиболее доступных по цене и популярных моделях электромобилей в Приморье. Вот подборка, включающая как бюджетные варианты, так и более дорогие кроссоверы:
Geely Auto Panda (от 995 тысяч ₽).
BYD Seagull (от 1,25 млн ₽).
Toyota bZ3X (от 2,3 млн ₽).
Nissan Ariya (от 2,7 млн ₽).
Changan Qiyuan Q05 (от 1,6 млн ₽).
Audi Q2L e-tron (от 1,6 млн ₽).
BYD Dolphin (от 1,2 млн ₽).
Востребованные модели по версии импортёров
Вот список наиболее востребованных моделей, по версии импортёров:
Toyota bZ3X (2025) — от 2,3 млн ₽, запас хода 430−610 км.
Lexus UX300e (2022) — от 2,2 млн ₽, запас хода 250−400 км.
Nissan Ariya (2022) — от 2,6 млн ₽, запас хода 430−610 км.
Nissan Leaf (2021) — от 1,2 млн ₽, запас хода 180−300 км.
Changan Qiyuan Nevo A06 (2026) — от 2,4 млн ₽, гибрид (запас хода на электротяге до 240 км, при полном баке и заряде — до 2 000 км).
Changan Qiyuan Nevo Q05 (2026) — от 2,0 млн ₽, запас хода 400−500 км.
BYD Yuan Up (2024) — от 1,6 млн ₽, запас хода 250−330 км.
BYD Seagull (2023) — от 1,2 млн ₽, запас хода 300−400 км.
BYD Dolphin (2025) — от 1,2 млн ₽, запас хода 300−400 км.
Baojun Yep Plus (2026) — от 1,6 млн ₽, запас хода 301−501 км.
Hyundai Casper (2025) — от 2,5 млн ₽, гибрид (запас хода на одном заряде 300−355 км).
Hyundai Ioniq 5 (2020) — от 3,0 млн ₽, запас хода 300−500 км.
Kia EV6 (2023) — от 2,9 млн ₽, запас хода 300−500 км.
Примечание
Цены указаны до Владивостока, без учёта доставки по РФ.
Мнение эксперта
Дмитрий Забора, один из импортёров, выделяет модель, которая, по его мнению, сегодня находится на пике запроса:
«Changan Qiyuan Q05 — новая китайская “электричка”. Цены на неё стартуют от 1,9 млн рублей. И это, наверное, самое оптимальное соотношение цены и качества», — отметил собеседник.
Таким образом, рынок электромобилей в России продолжает развиваться, и доступные модели становятся всё более популярными среди покупателей.