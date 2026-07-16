Месси снова в финале. Аргентинцы победили англичан, забив два гола за семь минут

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони отметил, что его футболисты показали невероятную игру в матче. «Нет слов, это радость для нашей страны, для наших людей. На днях я говорил, что эта команда не перестает меня удивлять, — сказал Скалони, комментарий которого приводит пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА). — И я скажу вам правду, мы собираемся постараться победить, мы сделаем все, что в наших силах. Очень трудно заставить людей понять, что показывают эти игроки. Это невероятно. Мы действительно уникальны, и это не высокомерие, это от чистого сердца. Мы уникальны. Эти люди сегодня помогли нам выиграть матч, за что я им благодарен».