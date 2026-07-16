Месси снова в финале. Аргентинцы победили англичан, забив два гола за семь минут

ВАШИНГТОН, 16 июля. /ТАСС/. Сборная Аргентины по футболу одержала волевую победу над командой Англии со счетом 2:1 в полуфинале чемпионата мира 2026 года. Две голевые передачи отдал капитан и нападающий южноамериканской сборной Лионель Месси.
Матч сборных Аргентины и Англии был особенно принципиален, в преддверии встречи вице-президент Аргентины Виктория Вильярруэль отметила политическое значение матча и назвала английскую сборную «пиратами-узурпаторами». «Это не просто очередной матч», — отметила она. Игра при этом соответствовала ожиданиям, борьба проявлялась на каждом метре поля, итого — 19 фолов, две желтые карточки только в первом тайме. При этом команды почти забыли об атаке — 0 ударов в створ на двоих, 0,1 показателя ожидаемых голов (xG).
С началом матча два главных футболиста сборных установили рекорды. Эта игра стала для английского форварда и капитана Гарри Кейна 121-й в составе национальной команды, он установил абсолютный рекорд по этому показателю среди полевых английских футболистов. Нападающий уступает только вратарю Питеру Шилтону (125). Месси же стал самым возрастным полевым футболистом, участвовавшим в полуфинале чемпионата мира. На момент игры аргентинцу было 39 лет и 21 день. Абсолютный рекорд также принадлежит Шилтону, который на турнире 1990 года сыграл в 40-летнем возрасте.
Болельщики дождались настоящего футбола лишь во втором тайме. Первыми забили англичане, сработало решение главного тренера сборной Англии Томаса Тухеля выпустить в стартовом составе Моргана Роджерса. Именно он сделал подачу, которую замкнул Энтони Гордон. Однако пропущенный мяч завел команду Аргентины, англичане же начали играть на сохранение счета, за что и поплатились. Европейскую команду спасал голкипер Джордан Пикфорд, который чудом отбивал очень сложные удары, но его усилий не хватило.
Команда Аргентины забила два мяча в течение 7 минут. На 85-й минуте после розыгрыша углового Месси выкатил мяч Энцо Фернандесу, и тот, не доходя до линии штрафной площади, мощно пробил в дальний угол. Уже на второй добавленной к основному времени минуте Месси сделал подачу, ее головой замкнул Лаутаро Мартинес. После двух результативных передач Месси обновил собственный рекорд по ассистам на чемпионатах мира (12).
После победы футболисты сборной Аргентины еще раз подтвердили принципиальность матча. Игроки отпраздновали победу с баннером про Мальвинские острова. На нем была фраза «Мальвины — аргентинские». Аргентинская сторона считает эти территории своими по праву наследования после обретения независимости от Испании, называя британский контроль, установленный в 1833 году, актом агрессии. Вопрос неоднократно выносился на уровень Организации Объединенных Наций (ООН), а в 1982 году конфликт перерос в полноценную войну, завершившуюся победой европейцев. Аргентина продолжает пытаться оспорить владение островами Великобританией через механизмы ООН, но пока сторонам так и не удалось прийти к компромиссу.
Уникальность против пассивности.
Месси признали лучшим игроком матча. Аргентинский нападающий отметился результативными действиями во всех матчах этого чемпионата мира — 8 голов + 4 ассиста в 7 матчах. Также Месси стал вторым футболистом после бразильца Кафу, который сыграет в трех финалах чемпионатов мира. Кафу является двукратным чемпионом мира, также он один раз завоевал серебряную награду. У Месси в двух финалах золото и серебро. После такой игры на чемпионате мира Месси, выступающий в американском клубе «Интер Майами», стал главным претендентом на «Золотой мяч», в его активе рекордное количество этих наград — 8.
Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони отметил, что его футболисты показали невероятную игру в матче. «Нет слов, это радость для нашей страны, для наших людей. На днях я говорил, что эта команда не перестает меня удивлять, — сказал Скалони, комментарий которого приводит пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА). — И я скажу вам правду, мы собираемся постараться победить, мы сделаем все, что в наших силах. Очень трудно заставить людей понять, что показывают эти игроки. Это невероятно. Мы действительно уникальны, и это не высокомерие, это от чистого сердца. Мы уникальны. Эти люди сегодня помогли нам выиграть матч, за что я им благодарен».
Его коллега из сборной Англии Томас Тухель отметил, что его футболисты играли слишком пассивно после забитого мяча. «Мы разочарованы, мы были так близки к победе, но стали слишком пассивными после того, как забили. Мы не смогли переломить ситуацию с владением мячом, а затем допустили так много передач, моментов и ударов по своим воротам, — сказал Тухель. — Они выигрывали каждый раз в верховой борьбе, поэтому мы перешли на пятерку защитников, чтобы сократить разрывы внутри и быть сильными в воздухе».
В финале чемпионата мира сборная Аргентины сыграет против испанцев, которые в другом полуфинале победили французов (2:0). Для аргентинцев это будет седьмой финал на чемпионатах мира. По этому показателю команда обошла итальянцев и сравнялась с бразильцами. На один матч за титул больше провела команда Германии. При этом аргентинцы никогда не проигрывали в полуфиналах — шесть побед в шести играх. В 1978 году, когда сборная Аргентины впервые выиграла мировое первенство, не было плей-офф. Аргентинцы являются трехкратными чемпионами мира.
Финал чемпионата мира пройдет в Ист-Ратерфорде 19 июля (начало — 22:00 мск). Матч за третье место начнется 19 июля в 00:00 мск в Майами. Сборная Аргентины является действующим победителем турнира.