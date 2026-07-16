В МЧС назвали опасный перепад температуры воды и воздуха при купании

Он отметил коварность надувных матрасов и кругов. «Ветер и течение могут унести их далеко от берега за считанные минуты. Избегайте также пиковой солнечной активности, носите головные уборы и пейте больше воды, чтобы не получить тепловой удар на пляже. Если вы стали свидетелем происшествия или чувствуете, что сами не можете справиться с ситуацией, немедленно звоните по номеру “112”, — заключил представитель ведомства.