В МЧС назвали опасный перепад температуры воды и воздуха при купании

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Купание в водоеме потенциально опасно для человека при резком перепаде температуры воды и воздуха более чем на десять градусов, такой температурный перепад может стать смертельно опасным для людей с хроническими заболеваниями, рассказали РИА Новости в пресс-службе главного управления МЧС России по Московской области.
«Нарушение правил безопасности при купании может стоить жизни. Не заходите в воду при резком перепаде температуры, если вода и воздух холоднее друг друга больше чем на десять градусов», — сказал собеседник агентства, отметив, что такие температурные качели смертельно опасны для людей с хроническими заболеваниями.
Он добавил, что с начала лета операторы единой службы спасения «112» уже приняли 98 вызовов о происшествиях на водоемах Подмосковья. «Это только официальная статистика, за каждым таким звонком — чья-то тревога, а иногда и трагедия», — отметил представитель ведомства.
Чтобы отдых на воде не закончился бедой, не купайтесь в состоянии алкогольного опьянения, а также на необорудованных пляжах. «Запрещается заплывать за буйки, прыгать с пирсов, лодок и катеров. Ни на секунду не оставляйте детей без присмотра у воды, даже на мелководье», — подчеркнул собеседник агентства.
Он отметил коварность надувных матрасов и кругов. «Ветер и течение могут унести их далеко от берега за считанные минуты. Избегайте также пиковой солнечной активности, носите головные уборы и пейте больше воды, чтобы не получить тепловой удар на пляже. Если вы стали свидетелем происшествия или чувствуете, что сами не можете справиться с ситуацией, немедленно звоните по номеру “112”, — заключил представитель ведомства.