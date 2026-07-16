Семь вариантов фасада хабаровского музтеатра отобрали на архитектурном конкурсе

По поручению губернатора Дмитрия Демешина министерство строительства края провело открытый конкурс на лучшую архитектурную концепцию фасада здания Хабаровского краевого академического музыкального театра. Из 34 проектов экспертным жюри было выбрано 7 лучших, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«На градостроительном совете 25 мая были представлены две архитектурные концепции музыкального театра. Экспертное сообщество не пришло к единому мнению, какой из проектов лучше. Губернатор дал поручение в кратчайшие сроки провести последний конкурс, где любой желающий сможет представить то, каким он видит музыкальный театр», — рассказали в краевом министерстве строительства.
Конкурс был объявлен 3 июня, итоги подвели 15 июля. Свое видение будущего театра мог представить любой желающий: и физическое лицо, и профессиональная компания по проектированию. Прием работ шел с 3 июня по 6 июля, за это время на рассмотрение поступили 34 проекта из 11 городов, в том числе из Владивостока, Санкт-Петербурга, п. Ванино, Якутска, Воронежа, Рыбинска, Уфы, Махачкалы, Ростова-на-Дону. Больше всего предложений комиссия получила из Москвы, на втором месте Хабаровск.
Комиссия в составе 18 экспертов, среди которых специалисты из области архитектуры и градостроительства, оценивала каждый проект комплексно, по 5 ключевым параметрам: выразительность проекта, интегрированность в окружающую среду, стоимость, реалистичность (реализуемость) проектных решений, применение в проекте отечественных материалов.
«Считаю, что конкурс удался. Мы посмотрели 34 работы. Среди представленных проектных решений есть безусловные лидеры, есть сильные работы, есть чуть менее профессиональные. Одним из критериев оценки была “реалистичность проекта”, то есть, чтобы его можно было воплотить в жизнь. Некоторые работы были интересными, но желание создать яркий образ без хорошо проработанных конструктивных решений не позволило им набрать достаточно баллов и выйти на общественное голосование. В любом случае, выражаем благодарность всем участникам конкурса», — рассказал вице-президент Общероссийской творческой профессиональной общественной организации «Союз архитекторов России» по ДФО, председатель правления Хабаровской краевой организации «Союз архитекторов России», заслуженный архитектор Хабаровского края Владимир Васильев.
В результате были отобраны 6 проектов с наибольшим количеством баллов, а также один проект, который набрал чуть меньше баллов, но понравился членам комиссии, и было решено представить его на общественное голосование. В итоге жителям края для дальнейшего обсуждения, которое в ближайшее время пройдет на портале «Госуслуги» (6+), будут представлены проекты из Хабаровска (2), Владивостока, Москвы (2), Санкт-Петербурга и Якутска.
По итогам общественного голосования не менее трех работ будут презентованы главе региона на градостроительном совете. Это должно произойти не позднее 1 августа. После того, как будет определен проект-победитель, начнутся этапы подготовки к строительству: разработка проектно-сметной документации, получение положительного заключения госэкспертизы, определение генерального подрядчика на выполнение строительных работ.
Напомним, ранее AmurMedia сообщало, что уже были разработаны два варианта концепции архитектурного облика Хабаровского краевого академического музыкального театра. Жителям региона предлагали выбрать понравившийся вариант. Это уже не первое голосование. Ранее в ходе нескольких голосований жители региона также могли высказать свои предпочтения и замечания. Однако ни один из предложенных вариантов не нашел поддержку у жителей региона.
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