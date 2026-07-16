Семь вариантов фасада хабаровского музтеатра отобрали на архитектурном конкурсе

«Считаю, что конкурс удался. Мы посмотрели 34 работы. Среди представленных проектных решений есть безусловные лидеры, есть сильные работы, есть чуть менее профессиональные. Одним из критериев оценки была “реалистичность проекта”, то есть, чтобы его можно было воплотить в жизнь. Некоторые работы были интересными, но желание создать яркий образ без хорошо проработанных конструктивных решений не позволило им набрать достаточно баллов и выйти на общественное голосование. В любом случае, выражаем благодарность всем участникам конкурса», — рассказал вице-президент Общероссийской творческой профессиональной общественной организации «Союз архитекторов России» по ДФО, председатель правления Хабаровской краевой организации «Союз архитекторов России», заслуженный архитектор Хабаровского края Владимир Васильев.