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Росрыболовство получило право использовать беспилотники для инспекций

С помощью дронов служба сможет выявить незаконное строительство в прибрежной зоне.

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Правительство России разрешило Росрыболовству использовать для контрольных мероприятий беспилотные аппараты и утвердило правила их применения. ТАСС ознакомился с соответствующим документом.

Согласно решению кабмина, теперь Росрыболовством «при проведении контрольных (надзорных) мероприятий и постоянного рейда могут использоваться беспилотные аппараты».

Использование беспилотников не должно нарушать законодательство о гостайне. Уведомлять об их применении тех, кто проверяется, Росрыболовство не будет должно.

Предполагается, что с помощью дронов служба сможет выявить незаконное строительство в прибрежной зоне, использование запрещенных средств вылова, сброс отходов и сточных вод, незаконный сплав древесины и другие нарушения.