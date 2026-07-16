Росрыболовство получило право использовать беспилотники для инспекций

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Правительство России разрешило Росрыболовству использовать для контрольных мероприятий беспилотные аппараты и утвердило правила их применения. ТАСС ознакомился с соответствующим документом.
Согласно решению кабмина, теперь Росрыболовством «при проведении контрольных (надзорных) мероприятий и постоянного рейда могут использоваться беспилотные аппараты».
Использование беспилотников не должно нарушать законодательство о гостайне. Уведомлять об их применении тех, кто проверяется, Росрыболовство не будет должно.
Предполагается, что с помощью дронов служба сможет выявить незаконное строительство в прибрежной зоне, использование запрещенных средств вылова, сброс отходов и сточных вод, незаконный сплав древесины и другие нарушения.